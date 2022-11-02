2022/11/02 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).