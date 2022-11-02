2022/11/02 | 19:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبوبكر، الأربعاء، أن لبنان يشهد تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ 10 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة: تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة: تفشي الكوليرا في لبنان لأول مرة منذ 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).