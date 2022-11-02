2022/11/02 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i4JnFln2HrE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوروه بالخفاء..معلم يصدم العراقيين بتصرف غريب يفعله بنهاية دوامه المدرسي!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوروه بالخفاء..معلم يصدم العراقيين بتصرف غريب يفعله بنهاية دوامه المدرسي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).