القادة العرب يقرون “إعلان الجزائر”.. طالع النص الكامل

2022/11/02 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر القادة العرب “إعلان الجزائر” في ختام الدورة الحادية والثلاثين للقمة بالعاصمة الجزائرية، حيث أكدوا على عدد من المواقف في مختلف الملفات.وجاء البيان الختامي لقمة الجزائر (إعلان الجزائر) كالتالي: أولا: القضية الفلسطينية – التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير […]

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