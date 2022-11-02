2022/11/02 | 19:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب نبيل سمارة..اقدم لاجئ فلسطيني في العراق على محاولة انتحار...

ظهرت المقالة لاجئ فلسطيني في العراق يحاول الانتحار بسبب عجزه عن دفع ايجار المنزل أولاً على المسلة.

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