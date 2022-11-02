مجزرة الإعفاءات الوظيفية في العراق.. انتقام سياسي أم إصلاح حكومي؟

2022/11/02 | 19:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان الحكومة العراقية الجديدة إلغاء جميع القرارات والأوامر الوزارية الصادرة بفترة حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، عدّ إقصاء سياسيا ولكن بغطاء قانوني، حتى إن البعض وصفه بـ"مجزرة الإعفاءات".

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