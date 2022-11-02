رئيس الوزراء يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

2022/11/02 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.

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