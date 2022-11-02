2022/11/02 | 20:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يسود عدم اليقين من اعلان السلطات المعنية العراقية عن سيطرتها التامة...

ظهرت المقالة السلطات العراقية تزعم سيطرتها على الجرائم الالكترونية رغم افتقار البلاد الى قانون يعالجها أولاً على المسلة.

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