2022/11/02 | 20:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحكم حضورياً على مدير شركة للصيرفة جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/02 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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