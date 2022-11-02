عضو في مجلس الوزراء يكشف لـ(بغداد اليوم) عن توجيهات تتعلق بمستشفيات العراق

2022/11/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مجلس الوزراء عن صدور توجيهات تتعلق بإكمال جميع المستشفيات في العراق سيما وان بعضها توقف العمل به منذ 2012.

وقال عضو مجلس الوزراء ووزير الكهرباء زياد علي فاضل لـ(بغداد اليوم) إن "المجلس شكل لجان لغرض انهاء المشاكل المتعلقة بالمستشفيات التي تتوزع في عدد من المحافظات وعليه فأن الحكومة جادة لانهاء هذا الملف سيما وان المجلس يسعى لغرض تطوير الواقع الصحي في العراق".

وبين فاضل أن "مستشفيات عديدة في البصرة وباقي المحافظات تحتاج إلى إعادة النظر بالعمل المتوقف فيها واكمال المستشفيات التي اعيد العمل بها لتطوير الواقع الصحي"، مبينا أن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستعمل على تذليل كل العقبات".

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