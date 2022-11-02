فاجعة الكرادة قد تتكرر في المنصور.. عمارة الجادرجي بدأت بـ

2022/11/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت معلومات وصور موثقة، عن خطر يحيط ببناية الجادرجي في منطقة المنصور وسط بغداد، حيث بدأت إحدى العمارات بالميلان وحدوث تشققات في البناية نتيجة اعمال هدم لعمارة مجاورة، فيما كشفت مصادر عن صدور تحذيرات من مختصين بهذا الشأن الا ان الجهات المسؤولة تتغاضى عن خطورة الأمر.

وبحسب المعلومات وصور حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن خطرًا يحوم حول بناية الجادرجي في منطقة المنصور، حيث أن العمارة التي تضم عشرات المحال التجارية، معرضة للانهيار في أي وقت، وبحسب كلام مهندسين مختصين، فأن "أساس البناية بدأ ينطمر ويهبط ويدخل في التربة والبناية بدأت بالميلان".

وتشير المعلومات إلى ان العمارة مكونة من ٣ بنايات متلاصقة، حيث أن البناية القائمة من جهة الرواد، تشهد عمليات حفر وبناء بجوارها أدت إلى إلحاق ضرر بأساسات البناية وادت إلى ميلان البناية بشكل كبير جداً، بحيث انفصلت البناية الثالثة عن بقية البنايات، وهناك شق بدأت مساحته تزداد يوميا وتتباعد البناية الثالثة عن بقية البنايات الملتصقة بها.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، إلى أن "عددا من المهندسين أكدوا على ضرورة اخلاء البناية بأسرع وقت، لكن الجهات المسؤولة تتغاضى ولاتتعامل بجدية مع الأمر".

وفي مطلع اكتوبر الماضي، قتل 4 اشخاص بانهيار بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة ببغداد فيما تم انقاذ 13 شخصا بعمليات انقاذ استمرت 75 ساعة.

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