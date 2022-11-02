العثور على (6) أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد

2022/11/02 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت إدارة سلطة الطيران المدني، الاربعاء، أن أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 أجـسام غريبـة معـدة وموصلـة بأسـلاك كهربائيـة داخـل حقيبـة أحد العامليـن الصينين في شركة حفر الآبار النفطية cnpc الصينيـة أثـناء دخول حقائبهـم بالعجلة الخاصـة فـي المدخل الرئيسي لمـطار بغـداد.

وأكـدت إدارة المـطار في بيان بأن "أمـن المـطار والشركـة الأمنيـة المكلفـة بحمايـة مـطار بغـداد ( Bzinis lntel) تواصلت مـع وزارة الداخلية (صـقر بغـداد ) لغـرض تفـكيكها".

واضافت "فيـما تم التحفـظ عـلى سـائق العجلـة المخـول بإدخـال حقائـب الشركـة الصينيـة فـي مـركز شرطـة المـطار لحـين استكـمال إجـراءات التحقيق".

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