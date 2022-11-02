الصحة تعقد اجتماعاً بمشاركة الصحة العالمية لمناقشة الموقف الوبائي لمرض الكوليرا بالعراق

2022/11/02 | 20:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع بمشاركة المعنيين في الصحة العالمية، لبحث تداعيات مرض الكوليرا في العراق والحد من انتشاره.

وقالت الوزارة في بيان، “عقدت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر العقابي، وبحضور مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي والمعنيين من منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة والوزارات الأخرى”.

وأضافت، “تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الوبائي لمرض الكوليرا في العراق والإجراءات المتخذة للسيطرة والحد من انتشار المرض“.

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