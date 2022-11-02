شاسوار عبد الواحد يغادر إقليم كردستان متوجهاً الى تركيا تزامناً مع اصدار مذكرة توقيف بحقه

2022/11/02 | 20:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خاصة، اليوم الأربعاء، بمغادرة شاسوار عبد الواحد، رئيس حركة الجيل الجديد، إقليم كردستان متجهاً إلى تركيا.

وبحسب فيديو نشره شاسوار عبد الواحد قادر، فقد غادر إقليم كردستان متجها إلى تركيا، لكن لم يتم الكشف عن سبب مغادرته.

لكن شاسوار عبد الواحد، قال في وقت سابق، إن “أطباءه أخبروه أنه بحاجة لعملية جراحية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار محكمة كويسنجق في إقليم كردستان مذكرة توقيف بحق شاسوار عبدالواحد وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي، ووجهة الأجهزة الأمنية كافة بالإسراع بأمر إلقاء القبض بحقه مع تفتيش منزله.

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