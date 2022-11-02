التربية: مخازننا تستقبل الكتب من 4 مطابع ووضعنا خطة لتوزيعها

2022/11/02 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لتوزيع الكتب المدرسية على المديريات، فيما حددت موعد انتهاء أزمة نقص المناهج الدراسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن "مخازن وزارة التربية المركزية تستقبل الكتب المدرسية التي تتم طباعتها في مطابع شبكة الإعلام العراقي والنهرين والتبوغ والعمال، بعد توقيع العقود وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء".

وأضاف، أنه "تم وضع خطة لتوزيع الكتب على المديريات العامة للتربية"، لافتا الى أنه "خلال الايام المقبلة القليلة سيتم الانتهاء من هذه الازمة".

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