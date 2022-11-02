السوداني يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

2022/11/02 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.

وقال السوداني في تغريدة: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

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