2022/11/02 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، أن خللاً فنياً تسبب بإيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية فقط مساء اليوم ولا توقف لرحلات بقية الشركات.

وذكرت السلطة في بيان، أنها "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية".

وأضافت، أنه "لا يوجد توقف في أي من الرحلات الجوية باستثناء شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب خلل فني في تنفيذ رحلاتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني: الخلل أصاب شركة الخطوط العراقية ولا توقف لرحلات بقية الشركات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني: الخلل أصاب شركة الخطوط العراقية ولا توقف لرحلات بقية الشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).