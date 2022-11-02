الطيران المدني تعلن الكشف عن (6) أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد

2022/11/02 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينـت إدارة سلطة الطيران المدني، أن أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 أجـسام غريبـة معـدة وموصلـة بأسـلاك كهربائيـة داخـل حقيبـة أحد العامليـن الصينين في شركة حفر الآبار النفطية cnpc الصينيـة أثـناء دخول حقائبهـم بالعجلة الخاصـة فـي المدخل الرئيسي لمـطار بغـداد .

وأكـدت إدارة المـطار في بيان صحفي “أن أمـن المـطار والشركـة الأمنيـة المكلفـة بحمايـة مـطار بغـداد ( Bzinis lntel) تواصلت مـع وزارة الداخلية (صـقر بغـداد ) لغـرض تفـكيكها ، فيـما تم التحفـظ عـلى سـائق العجلـة المخـول بإدخـال حقائـب الشركـة الصينيـة فـي مـركز شرطـة المـطار لحـين استكـمال إجـراءات التحقـيق”.

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