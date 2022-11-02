مباحثات بين العراق وتركيا بشأن حصة المياه

2022/11/02 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله اتصالا هاتفيا من مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو.

وقال بيان للوزارة، ان “الوزير شرحا تفصيليا حول الصعوبات التي يواجهها الواقع الأروائي والزراعي في العراق نتيجة للجفاف الحاد والشديد الذي تشهده البلاد لثلاث مواسم متتالية”، مؤكدا “ضرورة أستمرار التعاون وعقد اللقاءات والمباحثات وتبادل الزيارات بين البلدين للوصول الى تفاهمات بشأن حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات”.



من جانبه أبدى مبعوث الرئيس التركي “أستعداد بلاده للتعاون مع العراق وتبادل الزيارات الرسمية للوصول الى تفاهمات تضمن حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات”.

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