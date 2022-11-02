إيران ترد على تقارير عن التخطيط لـ

2022/11/02 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، على التقارير التي تفيد بأنها تخطط لـ"هجوم وشيك محتمل" على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية.

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