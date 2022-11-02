النزاهة: حكم بالسجن بحق مسؤول في شركة صيرفة على خلفية تعاملات مالية غير مشروعة

2022/11/02 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء ،صدور حكمٍ حضوري بالحبس 4 سنواتٍ بحقِّ مُدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة ماليَّة تُناهز (3.5) مليارات دينار، جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة.دائرة التحقيقات في الهيئة، […]

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