رغم تخفيض الإنتاج.. السعودية تشحن المزيد من النفط للصين

2022/11/02 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت كل من السعودية، والإمارات العربية، والعراق، مبيعاتها من النفط للصين، الشهر الماضي، معززة بذلك حصتها في السوق التي دفعتها بقوة حرب روسيا على أوكرانيا.

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