2022/11/02 | 21:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rSXdnGJkxVc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرارات السوداني .. اقصاء للصدريين و تمكين للإطاريين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرارات السوداني .. اقصاء للصدريين و تمكين للإطاريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).