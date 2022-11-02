2022/11/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جهاز الأمن الوطني يصدر بياناً حول عملية ضبط أكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام والتي تضم ضباط وتجار كبار

جهاز الأمن الوطني: العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة

الأمن الوطني: أحد التجار قاد شبكة التهريب وضمت ضباطاً برتب عالية

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الأمن الوطني يصدر بياناً حول عملية ضبط أكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الأمن الوطني يصدر بياناً حول عملية ضبط أكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).