2022/11/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اشاد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني بجهود جهاز الامن الوطني، والجهات الامنية الساندة لوزارة النفط في تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المنتجات النفطية في المحافظات الجنوبية، فيما وجه بتكريم جميع الجهات المشاركة في العملية.

وبحسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، قال عبد الغني إن "وزارة النفط قد شكلت في وقت سابق فريق عمل للتنسيق وتبادل المعلومات مع جهاز الامن الوطني والجهات الامنية الساندة في وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات، وقد استطاعت هذه الخلية من تحقيق العشرات من حملات المداهمة والاعتقال للعناصر المتاجرة بالمنتجات النفطية بطريقة غير قانونية، ما اسهم في انخفاض مؤشرات الاستهلاك اليومية".

واشاد الوزير بـ"المتابعة الكبيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه لاجراءات الوزارة".

من جانبه ثمن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس بـ"جهود رجال الاجهزة الامنية وهيئة التفتيش في وزارة النفط من خلال التنسيق والمتابعة والمشاركة الميدانية، فضلا عن تغذية هذه الاجهزة بالمعلومات اللازمة حول حركة المنتجات النفطية والمتاجرين بها"، مشيرا الى "توجيه وزير النفط بتكريم جميع الجهات المشاركة في عمليات ملاحقة المهربين والمتاجرين بالمنتجات النفطية بطرق غير مشروعة وقانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلق على تفكيك شبكات تهريب النفط في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلق على تفكيك شبكات تهريب النفط في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).