موازنة 2023.. السوداني يرأس اجتماعاً ضم وزراء المالية والنفط والكهرباء

2022/11/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بالاسراع باعداد موازنة 2023 وضرورة تضمين حاجات المواطنين من الخدمات، وذلك خلال اجتماع ضم وزيرة المالية طيف سامي ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعددا من المستشارين.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للسوداني تلقته (بغداد اليوم)، فأن "الاجتماع ناقش ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب".

ووجّه السوداني بـ"أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد"، بحسب البيان.

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