2022/11/02 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | جائحة الفساد .. الحجر يطال الصغار و"الحيتان" بالإنتظار...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vTFAJrL6hKY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | جائحة الفساد .. الحجر يطال الصغار و"الحيتان" بالإنتظار...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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