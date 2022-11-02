2022/11/02 | 21:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز الأمن الوطني يصدر بياناً حول عملية ضبط أكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام والتي تضم ضباط وتجار كبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/02 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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