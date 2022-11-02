2022/11/02 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لتوزيع الكتب المدرسية على المديريات، فيما حددت موعد انتهاء أزمة نقص المناهج الدراسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث للوكالة الرسمية ، إن “مخازن وزارة التربية المركزية تستقبل الكتب المدرسية التي تتم طباعتها في مطابع شبكة الإعلام العراقي والنهرين والتبوغ والعمال، بعد توقيع العقود وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء”.

وأضاف، أنه “تم وضع خطة لتوزيع الكتب على المديريات العامة للتربية”، لافتا الى أنه “خلال الايام المقبلة القليلة سيتم الانتهاء من هذه الازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تضع خطة لتوزيع الكتب المدرسية على مديرياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تضع خطة لتوزيع الكتب المدرسية على مديرياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).