2022/11/02 | 21:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء 11/02/2022، بيانا حول عملية ضبط اكبر...

ظهرت المقالة الأمن الوطني: أحد التجار قاد شبكة تهريب النفط وضمت ضباطاً برتب عالية أولاً على المسلة.

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