2022/11/02 | 21:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وزيرة الاتصالات تستجيب لمناشدة جريح في الحشد الشعبي pic.twitter.com/p25XOSC8IP — المسلة...

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات تستجيب لمناشدة جريح في الحشد الشعبي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الاتصالات تستجيب لمناشدة جريح في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الاتصالات تستجيب لمناشدة جريح في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).