الأمن الوطني يكشف تفاصيل القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام

2022/11/02 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية القبض على أكبر شبكة تهريب النفط الخام في البصرة، موضحاً أساليبها في سرقته وتهريبه والكميات اليومية التي كانت تستحوذ عليها.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان إن " قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة والتي قادها أحد التجار وضمت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".

وأضاف إن "اعتقال أفراد الشبكة تم وفق مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي والشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي وتنقله لطريق ترابي لتهرييه".

وتابع إن "الكميات المُهربة يومياً تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون لتر" لافتاً إلى أنه " تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة"

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