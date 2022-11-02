العثور على أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد

2022/11/02 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، العثور على 6 أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد الدولي.وذطرت إدارة سلطة الطيران المدني، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، انه “تم العثور على 6 أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد الدولي”.واضافت ان “أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف […]

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