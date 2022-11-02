2022/11/02 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا يؤكد أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا يؤكد أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا يؤكد أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).