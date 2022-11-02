بعد اصطياده اكبر شبكة تهريب..جهاز الأمن الوطني: العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة

2022/11/02 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني ،اليوم الاربعاء ، ضبط أكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام والتي تضم ضباطا وتجارا كبار.وقال الجهاز في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ : إن”العملية استندت إلى معلومات […]

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