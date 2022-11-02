جهّز متفجرات وزرعها.. فيديو يزعم إظهار لحظة تخريب مروحية بوتين العسكرية في أعماق روسيا

2022/11/02 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو جديد حصلت عليه CNN ما يُزعم أنه تخريب المروحية العسكرية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعماق روسيا، على بعد أكثر من 965 كيلومتر من أوكرانيا.

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