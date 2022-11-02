2022/11/02 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VQj8X18uU1o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهدوا منصة "اشعال النار" في كهف جارستين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهدوا منصة "اشعال النار" في كهف جارستين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).