تضم ضباطاً وتجاراً.. الأمن الوطني يصدر بياناً بشأن اعتقال شبكة تهريب النفط

2022/11/02 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط اكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام، فيما أشار إلى أنها تضم ضباطاً وتجاراً كبار.

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