السوداني: استقلال القضاء ركن أساس لإنجاز أي اصلاح

2022/11/02 | 22:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 11/02/2022، رئيس المحكمة...

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