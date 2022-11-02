2022/11/02 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: liVhKpMuEd8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في اعتراف خطير .. النائبة عالية نصيف: "جبنت" ولم اتحدث عن لجنة ابو رغيف بسبب التهديدات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في اعتراف خطير .. النائبة عالية نصيف: "جبنت" ولم اتحدث عن لجنة ابو رغيف بسبب التهديدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).