2022/11/02 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال مسؤول في المخابرات وحجز عوائد أقارب متهمين بإختلاس التأمينات السوداني: العراق بحاجة إلى دعم دولي لإسترداد الفاسدين وأموال الضرائب بغداد – قصي منذر اعتقلت قوة امنية ، مسؤول في جهاز المخابرات الوطني ،بعد يوم من التصويت على اقالته خلال جلسة مجلس الوزراء، في وقت وجه البنك المركزي ، المصارف الخاصة بوضع الحجز الاحتياطي للأموال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق بحاجة إلى دعم دولي لإسترداد الفاسدين وأموال الضرائب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق بحاجة إلى دعم دولي لإسترداد الفاسدين وأموال الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).