2022/11/02 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تجدّد التمسك بإقامة دولة فلسطين وتجاوز الأوضاع المعقّدة في خمس دول الحقوقيون العرب يدعون إلى إدانة وعد بلفور وما ترتب عليه من مخالفات الجزائر – الزمان جدد العراق ،تمسكه باقامة دولة فلسطين على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف، والتشديد على حل الخلافات المعقدة بثلاث دول عربية .وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد […]

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