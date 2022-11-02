قضية رسوم العلامة الزرقاء تتفاعل.. مليونير شهير يهدد إيلون ماسك

2022/11/02 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثارت رسوم تويتر التي اقترحها الملياردير إيلون ماسك، غضب المليونير ستيفن كينج الذي هدد بمغادرة المنصة إذا تم بالفعل تطبيق الاقتراح.

وكينج هو مؤلف شهير لأدب الرعب وقد حقق ثروة ضخمة من مبيعات رواياته تقدرها بعض وسائل الإعلام الغربية بنحو 500 مليون دولار.

ورغم أن المبلغ المطلوب من تويتر يعد زهيدا جدا مقارنة بثروته، يعتبر كينج أن الأمر “مسألة مبدأ” ولا علاقة له بالمال، إذ إنه كان من الأولى أن تدفع له تويتر مقابل وجوده على منصتها وليس العكس، وفقا لتعبيره.

وكتب كينج في تغريدة على تويتر يوم الإثنين الماضي (قبل تأكيد المبلغ المطلوب كرسوم لتويتر): ” 20 دولارًا شهريًا للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء؟ تبا لهذا يجب أن يدفعوا لي”.

وتابع: “إذا تم فرض هذا المبلغ سأذهب مثل إنرون”.

وبينما فسرت وسائل الإعلام هذا الحديث من كينج بأنه تهديد بالمغادرة من المنصة، فإن إنرون التي أشار إليها في تغريدته هي شركة طاقة أمريكية عملاقة انهارت بعد سنوات من النمو السريع.

وآنذاك، رد إيلون ماسك مباشرة على كينج قائلا: “نحن بحاجة لدفع الفواتير بطريقة ما! لا يمكن أن يعتمد تويتر كليًا على المعلنين.



ما رأيك في 8 دولارات؟”.

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