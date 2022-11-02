2022/11/02 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، توجيها يخص فئة من الطلبة.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل عددا من طلبة الجامعات”.

وأضافت، أن “الوزير وجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بدراسة حالات الطلبة والنظر بمعالجاتها القانونية الممكنة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يصدر توجيها يخص فئة من الطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يصدر توجيها يخص فئة من الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).