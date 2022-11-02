السوداني يرأس اجتماعاً ضم وزراء المالية والنفط والكهرباء

2022/11/02 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعاً ضم وزيرة المالية السيدة طيف سامي ووزير النفط السيد حيان عبد الغني ووزير الكهرباء السيد زياد علي فاضل، وعدد من المستشارين.

وناقش الاجتماع ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.

ووجّه السيد السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.

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