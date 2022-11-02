2022/11/02 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل بعد ورود طلب الاستعانة الدفاع المدني العراقي يخمد حريقاً اندلع بمنفذ زرباطية في الجانب الإيراني=============نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة وقوف الشاحنات في الجانب الإيراني من منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

حيث اندلع حادث حريق مساء هذا اليوم الأربعاء بشاحنة محملة بسكيبات خشبية للسيراميك في الجانب الإيراني من المنفذ الحدودي مما اضطرها لطلب الاستعانة بفرق الدفاع المدني العراقي للسيطرة على النيران واخماد الحادث.

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