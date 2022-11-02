2022/11/02 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تفوق ريال مدريد الاسباني على نظيره سيلتك الأسكتلندي بـ5 أهداف مقابل هدف واحد.

وجرت المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لمباريات المجموعة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا للموسم الجاري 2022-2023.

وسجل اهداف ريال مدريد كل من لوكا مودريتش ووردودريغو غوس، وماركو اسينسو، وفينيسيوس جونيور وفديريكو فالفيردي، بالمقابل جاء الهدف الوحيد لسيلتك عبر اللاعب جواو فيليبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الريال يهزم سيلتك في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الريال يهزم سيلتك في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).