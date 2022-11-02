تحديد موعد استئناف البرلمان لجلساته وممارسة دوره الرقابي والتشريعي

2022/11/02 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكد عضو مجلس النواب محمد الصيهود، اليوم الاربعاء، ان البرلمان سيستأنف عقد جلساته بداية الأسبوع المقبل لممارسة دوره الرقابي والتشريعي.وقال الصيهود في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد ان أكمل مجلس النواب جميع الإجراءات المتعلقة بالتصويت على تشكيل الحكومة سيستأنف عقد جلساته بداية الأسبوع المقبل لممارسة دوره الرقابي والتشريعي".واضاف، انه "من أولويات مجلس النواب والحكومة ايضاً في الفترة المقبلة هي إعداد الموازنة العامة والتصويت عليها بأسرع مدة ممكنة".

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