2022/11/02 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JfyrTOep_i4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتخبنا يواصل الاعداد وكيفن يعقوب يرغب بتمثيل السويد | وقت اضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتخبنا يواصل الاعداد وكيفن يعقوب يرغب بتمثيل السويد | وقت اضافي مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).