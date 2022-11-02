2022/11/02 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الأطراف المتحاربة في النزاع المدمر في منطقة تيغراي الإثيوبية على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، في أعقاب محادثات ماراثونية في جنوب أفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرفا النزاع في إثيوبيا يوقعان اتفاقية هدنة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرفا النزاع في إثيوبيا يوقعان اتفاقية هدنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).